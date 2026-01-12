快訊

川普深夜P圖發假維基百科照！自封「委內瑞拉代理總統」

北市議員陳怡君收賄、詐領助理費共454萬元 遭重判7年10月

台股創高法人卻心驚？三大法人再砍144億元 自營商避險盤獨撐大局

數字營收／12月1.95億元、月增4.4％ 全年23.19億元再創新高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

網路生活平台數字科技（5287）12日公告2025年12月合併營收1.95億元，月增4.4％、年增0.9％；全年合併營收23.19億元，年增2.5％，再創歷史新高。

歲末人力平台旺季即將到來，根據小雞上工平台調查顯示，約八成企業看好「零工兼職」模式於節慶及短期人力缺口期間所帶來的彈性支援成效，其中活動、餐飲、補教三大產業2026年1月的職缺平均需求人數，較2025年12月成長2倍，推升小雞上工12月營收年增雙位數成長；找師傅自2025年12月初起居家清潔相關案件量明顯攀升，較2024年同期成長33％，帶動數字科技12月合併營收年月雙增。

數字科技2025年積極投入AI技術，陸續推出「591 AI助手」、518熊班推出「MBTI職場性格分析」、「AI履歷匯入」、「AI自傳助手」，數字科技旗下各平台如8891汽車交易、小雞上工、找師傅等站台亦加強數據與AI應用，提升媒合精準度，並憑藉服務多元與產品創新，維持高度使用黏著度，繳出2025全年合併營收23.19億元，再創歷史年度新高。

展望今年，數字科技將持續深化平台多元服務布局，以提升整體營運韌性。面對總體市場環境變化，公司將秉持穩健成長策略，持續新增平台內容及提高媒合效率。

數字科技 營收 AI 職場 履歷

延伸閱讀

台塑化第4季自結獲利51.7億元稱冠四寶 全年賺99.4億元、年增七成

AI 題材發威 南亞第4季 EPS 0.62元、季增50.9% 單季獲利創近14季新高

和椿營收／2025全年營收24.9億元、年增50.1％ 創歷史新高

記憶體封測熱潮延燒 力成早盤亮燈漲停

相關新聞

法人調升這家公司目標價至9,500元 有機會成為台股首檔破萬標的

股王信驊（5274）12日由於受到本土法人將目標價升至9,500元的利多激勵，股價大漲390元、收8,055元，創下歷史...

信驊衝破8000元寫台股紀錄 指數創新高電子股衝鋒

晶圓代工廠台積電平歷史最高價1705元，股王信驊突破8000元關卡，創下新天價，加上水泥、電纜等傳統產業股走強，推升台股...

元山訂單看到年底

車用電子暨散熱廠元山（6275）受惠車用與高階IT需求增溫，訂單能見度直達今年底，並正在評估開拓大陸以外生產基地，擴大全...

聖暉本季展望正向

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）受惠半導體先進製程與AI相關基礎建設需求加溫，2025年合併營收衝上414.82億元...

旺矽 獨供輝達CPO測試設備

輝達於美國消費性電子展（CES 2026）宣布AI平台Rubin量產後，宣告代理式AI（Agentic AI）世代全面到...

台半 打入輝達Rubin鏈

輝達全新Rubin平台問世，算力與功率規格同步拉升，引爆高壓直流（HVDC）需求大開，二極體暨功率元件廠台半（5425）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。