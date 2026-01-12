進軍北市內湖 鍍膜商捷博：今年營收目標倍增 規劃2027年上櫃
連鎖汽車美容與鍍膜商捷博今天宣布，日本技術授權的KeePer PROSHOP進軍台北市內湖，捷博董事長彭仕邦預期，今年營收目標要比2025年倍增，超過新台幣4億元，拚獲利成長，今年規劃KeePer在台灣據點翻倍至30家，捷博規劃2027年上櫃。
捷博經營日本技術授權的KeePer PRO SHOP，首次進軍台北市，內湖店下午開幕，日本KeePer技研社長賀來聡介親自來台。
捷博積極布局汽車美容與鍍膜、輪胎快保、鈑噴維修3大業務，目標成為台灣汽車售後服務的7-11。
彭仕邦接受媒體採訪引述數據指出，台灣汽車售後市場正產生變化，汽車美容、鈑噴、輪胎成為前3大項目，營收占台灣整體汽車售後市場比重合計達57%，其中2025年台灣汽車美容市場規模達到731億元，占比30%。
彭仕邦表示，今年捷博持續在台灣擴展KeePer PROSHOP據點，1月底將再增加台中南屯店，今年規劃倍增至30家，深耕全台各地及住宅區。
展望今年營運，彭仕邦預估捷博營收目標較去年倍增，獲利成長，今年員工數目標也倍增，持續以25歲至45歲車主為核心客群向外擴張，積極爭取女性客源。
根據資料，捷博去年自結合併營收近2.03億元，較2024年成長30.4%，去年來店車輛數超過3萬輛，年成長172.7%，主要是拓展新營業據點挹注。
日本KeePer技研株式會社成立於1985年，2015年2月於東京證交所上市，在日本有超過6800家連鎖店。
