天品營收／AI 伺服器推升清洗需求暢旺！12月年增429％ 創新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

天品（6199）12日公告，12月營收4,540.6萬元，年增429.08％；2025年營收2.63億元，年增178.2％，單月、全年營收雙創歷史新高。

天品表示，12月營收持續受惠於AI伺服器水冷散熱系統、先進封裝及高效能運算（HPC）等客戶端針對散熱相關關鍵零組件的清洗需求暢旺，帶動旗下奈科潔淨科技的AI伺服器液冷清洗業務需求持續增加，產能利用率逐月爬升，堆疊12月單月AI伺服器液冷清洗營收比重已占整體達56.94％，成為全年營收創高的關鍵動能。

天品表示，在AI高科技業務展現強勁成長動能之際，同步深化集團ESG永續經營布局，持續優化整體營運結構與事業組合。近期正式納入集團體系的「原鄉生命」，將成為天品生命服務事業的重要一環，不僅強化集團營運穩定度，更體現企業在社會關懷與文化永續上的長期承諾。

原鄉生命長期深耕基督教原住民生命禮儀服務，服務範圍遍及全台原住民部落，是台灣少數專注於原住民基督徒生命禮儀的領導品牌。其服務模式兼顧宗教信仰、族群文化與生命尊嚴，長年累積穩定服務量能與良好口碑，在原鄉社會中具備高度信任基礎。相較一般平地禮儀服務，原住民案件多需於山區執行，流程更為複雜，亦須投入更多人力調度與文化理解，形成具專業門檻且不易被取代的服務市場。

天品表示，透過此次整合，不僅可導入集團在制度化管理、人才培育與服務流程標準化上的經驗，協助原鄉生命提升營運效率與永續經營能力，同時也能確保原住民生命禮儀服務在尊重文化傳統的前提下，持續穩定提供，達成企業成長與社會價值並進的目標。

天品董事長李振寬指出，藉由此次併購，除了為集團帶來穩健的營收與獲利來源，更重要的是，實質擴大在偏鄉與原住民族群的服務覆蓋範圍，落實企業社會責任。

展望2026年，天品表區，維持審慎樂觀看法，AI清洗業務已由單一專案型需求，逐步轉為具備可預期性與規模化的長期成長動能，目前主要客戶訂單能見度已延伸至2026年，為滿足客戶訂單之需求，公司已規劃增加產線因應，預計今年第1季可加入清洗排程中。

此外，也同步找尋合適廠房的規劃，有助於持續挹注公司未來營運表現穩健成長。未來將持續深化 AI 伺服器水冷清洗市場布局，結合生命服務事業穩定現金流，強化集團整體營運韌性，打造「穩健經營、創新成長」的雙軌營運模式，為股東創造長期且可持續的價值。

營收 原住民 AI

