法人調升這家公司目標價至9,500元 有機會成為台股首檔破萬標的

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
信驊董事長林鴻明。照片／公司提供。
股王信驊（5274）12日由於受到本土法人將目標價升至9,500元的利多激勵，股價大漲390元、收8,055元，創下歷史新高紀錄，漲幅超過半根停板。市場已紛紛開始預期，信驊有機會挑戰台股首檔股價上看萬元的標的。

本土法人在最新釋出的個股報告中指出，展望2026年，信驊由於伺服器需求優於預期、加上AST 2700放量出貨，且明年將獲得新CSP客戶，營運展望前景看俏，因此上調今明兩年營收各4%、6%，分別達到126億元與170億元水準。

法人說，信驊今(2026)年主要成長動能有三：一、AI伺服器需求隨GB300及ASIC伺服器放量；二、預估一般伺服器出貨量將年增18%；三、隨新伺服器平台Oak Stream及Venice放量，AST 2700滲透率將達14%，帶動BMC產品平均銷售單價（ASP）走揚。

法人預估信驊今年營收將達126億元，年增幅39%，每股稅後純益上看143.54元，年增幅43.5%；2027年將獲得新的CSP客戶，且未來AI伺服器採用BMC場景將更加多元，有助營運進一步提升。

法人預估信驊2027年營收逼近170億元水準，年增率34.6%，EPS將上看194.5元，年增幅35.5%。基於55倍本益比，目標價由前次的8,000元上調至9,500元，給予「買進」評級。

