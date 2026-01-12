信驊衝破8000元寫台股紀錄 指數創新高電子股衝鋒

晶圓代工廠台積電平歷史最高價1705元，股王信驊突破8000元關卡，創下新天價，加上水泥、電纜等傳統產業股走強，推升台股加權指數早盤創下歷史新高30681.99點，上漲393.03點。

至10時56分，台股加權指數為30583.58點，上漲294.62點，成交值新台幣3675.87億元。

台積電法人說明會將於15日登場，市場資金持續湧入，卡位法說會行情，推升台積電股價攀高至1705元，平歷史最高價，上漲25元，市值達44.21兆元，貢獻大盤約200點。

聯發科、台達電、聯電及信驊等權值和高價股紛紛走強，帶動電子類股指數上漲逾1%。其中，信驊突破8000元關卡，達8165元，創下新天價，並進一步推高台股個股最高價紀錄。

傳產股方面，電纜類股指數上漲逾3%，相對強勢，水泥和鋼鐵類股上漲逾2%，塑膠類股上漲逾1%。玻璃、造紙和汽車類股指數下跌，表現相對疲弱。