櫃買八新兵 本周報到

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買市場本周興櫃新兵

櫃買家族本周再添多檔新兵，本周有八家公司包括騰勢（7889）、宇川精材、安立璽榮-KY、博研醫藥、睿信、喬越、元鈦科，以及宏羚將登錄興櫃

騰勢將於明（13）日登錄興櫃，主要業務是從事保健食品研發、銷售及品牌經營。。輔導推薦證券商為凱基、台新綜合，以及富邦綜合證券，興櫃認購價104元。

宇川精材將於13日登錄興櫃，主要經營高純度有機金屬前驅物產品之研發、製造及銷售，可提供從材料的合成、純化、分裝、分析、倉儲、運輸，乃至於鋼瓶回收清洗、安全操作教育訓練等全方位的服務。輔導推薦證券商為兆豐、元大、福邦、宏遠，以及富邦綜合證券，興櫃認購價76元。

同樣將於13日登錄興櫃的安立璽榮-KY，主要是從事開發自體免疫、神經炎症及腫瘤等疾病之創新性精準免疫治療藥物。輔導推薦證券商為元大、第一金，以及華南永昌綜合證券，興櫃認購價主辦26／38元，協辦35元。

博研醫藥將於14日登錄興櫃，主要是從事新藥之開發研究。輔導推薦證券商為合作金庫、康和綜合，以及宏遠證券，興櫃認購價主辦32／34元，協辦36元。

睿信將於15日登錄興櫃，為專注於軍規及航太機櫃系統與纜線解決方案提供廠商。輔導推薦證券商為富邦綜合，以及台新綜合證券，興櫃認購價96元。

喬越將於16日登錄興櫃，主要業務為亞洲區專業電子應用材料之主要供應商，致力於電子膠材和特用塑料解決方案之開發與推廣。輔導推薦證券商為富邦綜合，以及國泰綜合證券，興櫃認購價108元。

元鈦科將於16日登錄興櫃，主要是從事AI伺服器液冷散熱設備產品之研發、製造及銷售，以及液冷散熱解決方案之案場規劃服務。輔導推薦證券商為凱基、元大，以及群益金鼎證券，興櫃認購價238元。

宏羚將於16日登錄興櫃，主要是列印及事務設備耗材、3C設備與零組件、網通設備及電腦週邊、紙類用品及軟體商品等商品之銷售，列印及事務設備之買賣、維修保養與租賃售。輔導推薦證券商為台新綜合，以及第一金證券，興櫃認購價26元。

興櫃 認購 證券商

相關新聞

元山訂單看到年底

車用電子暨散熱廠元山（6275）受惠車用與高階IT需求增溫，訂單能見度直達今年底，並正在評估開拓大陸以外生產基地，擴大全...

聖暉本季展望正向

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）受惠半導體先進製程與AI相關基礎建設需求加溫，2025年合併營收衝上414.82億元...

旺矽 獨供輝達CPO測試設備

輝達於美國消費性電子展（CES 2026）宣布AI平台Rubin量產後，宣告代理式AI（Agentic AI）世代全面到...

台半 打入輝達Rubin鏈

輝達全新Rubin平台問世，算力與功率規格同步拉升，引爆高壓直流（HVDC）需求大開，二極體暨功率元件廠台半（5425）...

華星光 營收連二月創高

華星光（4979）公布去年12月合併營收4.21億元，連續二個月創單月新高，推升2025年業績同步攻頂、達43.85億元...

神數營運邁入高成長期

神達數位（7821）受惠歐美日高階市場車隊，以及計程車叫車平台龍頭訂單，訂單能見度展望高，法人預估，隨著2026年影像車...

