櫃買八新兵 本周報到

櫃買家族本周再添多檔新兵，本周有八家公司包括騰勢（7889）、宇川精材、安立璽榮-KY、博研醫藥、睿信、喬越、元鈦科，以及宏羚將登錄興櫃。

騰勢將於明（13）日登錄興櫃，主要業務是從事保健食品研發、銷售及品牌經營。。輔導推薦證券商為凱基、台新綜合，以及富邦綜合證券，興櫃認購價104元。

宇川精材將於13日登錄興櫃，主要經營高純度有機金屬前驅物產品之研發、製造及銷售，可提供從材料的合成、純化、分裝、分析、倉儲、運輸，乃至於鋼瓶回收清洗、安全操作教育訓練等全方位的服務。輔導推薦證券商為兆豐、元大、福邦、宏遠，以及富邦綜合證券，興櫃認購價76元。

同樣將於13日登錄興櫃的安立璽榮-KY，主要是從事開發自體免疫、神經炎症及腫瘤等疾病之創新性精準免疫治療藥物。輔導推薦證券商為元大、第一金，以及華南永昌綜合證券，興櫃認購價主辦26／38元，協辦35元。

博研醫藥將於14日登錄興櫃，主要是從事新藥之開發研究。輔導推薦證券商為合作金庫、康和綜合，以及宏遠證券，興櫃認購價主辦32／34元，協辦36元。

睿信將於15日登錄興櫃，為專注於軍規及航太機櫃系統與纜線解決方案提供廠商。輔導推薦證券商為富邦綜合，以及台新綜合證券，興櫃認購價96元。

喬越將於16日登錄興櫃，主要業務為亞洲區專業電子應用材料之主要供應商，致力於電子膠材和特用塑料解決方案之開發與推廣。輔導推薦證券商為富邦綜合，以及國泰綜合證券，興櫃認購價108元。

元鈦科將於16日登錄興櫃，主要是從事AI伺服器液冷散熱設備產品之研發、製造及銷售，以及液冷散熱解決方案之案場規劃服務。輔導推薦證券商為凱基、元大，以及群益金鼎證券，興櫃認購價238元。

宏羚將於16日登錄興櫃，主要是列印及事務設備耗材、3C設備與零組件、網通設備及電腦週邊、紙類用品及軟體商品等商品之銷售，列印及事務設備之買賣、維修保養與租賃售。輔導推薦證券商為台新綜合，以及第一金證券，興櫃認購價26元。