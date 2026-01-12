車用電子暨散熱廠元山（6275）受惠車用與高階IT需求增溫，訂單能見度直達今年底，並正在評估開拓大陸以外生產基地，擴大全球布局。

元山去年營收42.79億元，創新高，年增10.7%。元山表示，隨伺服器機櫃算力密度進一步提升，加速散熱規格呈結構性轉型升級，該公司近年擴大高階運算散熱技術布局，目前已涵蓋120kW、150kW、250kW Side-car及1.4MW In-Row CDU（列間冷卻液分配）等產品。

元山也正積極投入開發Hybrid複合式氣冷液冷散熱，以直觸式液冷技術提供高效能散熱方案，未來將以「精準散熱策略」配合高階伺服器、邊緣運算及中大型資料中心等客戶需求，提供適切解決方案。

車用事業方面，元山長期與歐系及陸系等一階（Tier1）車廠穩固合作，在歐洲客戶訂單穩定挹注，以及陸系豪華車款出口份額持續提升下，樂觀今年成長動能。

至於產能規劃，元山營運總部搬至高雄仁武新廠，產線及研發中心陸續在第2季完成遷移，初步建設六條車用風扇與高階IT風扇自動化產線，加上台南官田廠，總月產能上看120萬至150萬台。