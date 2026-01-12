快訊

伊朗示威逾500死、1萬多人被捕 川普介入3方案曝光

新竹7.4度！明起白天暖如春早晚冷如冬 熱帶擾動成颱機率60%

元山訂單看到年底

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

車用電子暨散熱廠元山（6275）受惠車用與高階IT需求增溫，訂單能見度直達今年底，並正在評估開拓大陸以外生產基地，擴大全球布局

元山去年營收42.79億元，創新高，年增10.7%。元山表示，隨伺服器機櫃算力密度進一步提升，加速散熱規格呈結構性轉型升級，該公司近年擴大高階運算散熱技術布局，目前已涵蓋120kW、150kW、250kW Side-car及1.4MW In-Row CDU（列間冷卻液分配）等產品。

元山也正積極投入開發Hybrid複合式氣冷液冷散熱，以直觸式液冷技術提供高效能散熱方案，未來將以「精準散熱策略」配合高階伺服器、邊緣運算及中大型資料中心等客戶需求，提供適切解決方案。

車用事業方面，元山長期與歐系及陸系等一階（Tier1）車廠穩固合作，在歐洲客戶訂單穩定挹注，以及陸系豪華車款出口份額持續提升下，樂觀今年成長動能。

至於產能規劃，元山營運總部搬至高雄仁武新廠，產線及研發中心陸續在第2季完成遷移，初步建設六條車用風扇與高階IT風扇自動化產線，加上台南官田廠，總月產能上看120萬至150萬台。

布局 伺服器

延伸閱讀

GB300出貨增 供應鏈Q1不淡

宏正機櫃貢獻業績亮眼

晟銘電去年12月單月營收月增15% 攀峰

CES 2026／Red Hat 與輝達合作 接軌開源技術與機櫃級 AI

相關新聞

元山訂單看到年底

車用電子暨散熱廠元山（6275）受惠車用與高階IT需求增溫，訂單能見度直達今年底，並正在評估開拓大陸以外生產基地，擴大全...

聖暉本季展望正向

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）受惠半導體先進製程與AI相關基礎建設需求加溫，2025年合併營收衝上414.82億元...

旺矽 獨供輝達CPO測試設備

輝達於美國消費性電子展（CES 2026）宣布AI平台Rubin量產後，宣告代理式AI（Agentic AI）世代全面到...

台半 打入輝達Rubin鏈

輝達全新Rubin平台問世，算力與功率規格同步拉升，引爆高壓直流（HVDC）需求大開，二極體暨功率元件廠台半（5425）...

華星光 營收連二月創高

華星光（4979）公布去年12月合併營收4.21億元，連續二個月創單月新高，推升2025年業績同步攻頂、達43.85億元...

神數營運邁入高成長期

神達數位（7821）受惠歐美日高階市場車隊，以及計程車叫車平台龍頭訂單，訂單能見度展望高，法人預估，隨著2026年影像車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。