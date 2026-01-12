無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）受惠半導體先進製程與AI相關基礎建設需求加溫，2025年合併營收衝上414.82億元，創新高，年增37.1%。展望本季，聖暉持正向樂觀看法。

聖暉去年12月合併營收40.48億元，創單月新高，月增7.6%，年增10.1％；2025年第4季合併營收109.76億元，季減0.6%，仍為歷年最旺的第4季，年增15.6％；2025年合併營收414.8億元，年增37.1％。

聖暉指出，隨著全球AI、高效能運算（HPC）與雲端服務需求快速擴張，先進封裝技術、高頻寬記憶體（HBM）等趨勢已成為今年半導體業者投資重點，進而推升晶圓代工、先進封裝、封測及記憶體等相關產業建廠與產能擴充需求，帶動台灣、美國、東南亞等地區資本支出計畫，該公司將憑藉多年來深耕無塵室及高科技工程領域累積的豐富專案實績與系統整合能力，提供高度可靠性與靈活彈性的服務優勢，有效鞏固整體業務接單競爭利基。

聖暉強調，除深耕國內科技廠客戶，也積極推動海外版圖布局，以分散區域風險並擴大成長動能，不僅持續深化東南亞市場接單與專案執行，同步加速向北美市場延伸服務量能，透過就近支援客戶，提升大型統包工程承攬能力。