神數營運邁入高成長期
神達數位（7821）受惠歐美日高階市場車隊，以及計程車叫車平台龍頭訂單，訂單能見度展望高，法人預估，隨著2026年影像車載新案放量，神數業績可望高兩位數成長，營運邁入高成長期。
神數專注車用電子與嵌入式系統產品，是全球智聯網解決方案領導廠商，三大核心業務包括智慧移動（行車記錄器）、智慧車載資通訊（車隊管理），以及智慧物聯網（零售POS與工控產品），銷售遍及歐美日等五大洲。
神數正積極轉型，由過去的硬體銷售，升級為硬體銷售加上軟體訂閱服務的模式，亦即透過高品質硬體擴大安裝基數，進而綁定高毛利的雲端管理平台與軟體即服務（Saas），藉由AI技術快速發展，服務內容進化，經常性訂閱收入占比逐年提高來優化毛利率，增加客戶黏著度。
