強生強勢買進健亞股票 健亞回應：強生不是白衣騎士！

強生製藥（4747）9日依證交法43條之1第1項公告，自114年11月7日起截至115年1月8日，由集中市場取得健亞（4130）累計達13.86%股權。針對上述股權變動與近期市場多則有關強生蘇浩熙想當白衣騎士的新聞，健亞回應「強生不是白衣騎士！」

健亞表示，強生的藥證超過七成是民國90年前（58~90年）所取得，由於GMP的法規不斷更新，大多數老藥在新法規的要求下，成本已大幅增加，但相對應的健保價格逐年調降，與競爭者廝殺見骨，壓縮獲利空間。強生的老藥產品屬性與健亞現行的產品結構，基本上幾乎無法形成互補，對於合作雙贏的機會極微。

健亞指出，強生所看重健亞的針劑產能，雙方期望值亦有落差，健亞針劑產能已滿載，此次增資的主要目的即是提升相關硬軟體，支援自有研發產品進軍國際市場，並爭取國際CMO／CDMO訂單，與強生集團積極布局的安全針筒與醫材事業方向不同，毫無策略連結。

健亞表示，雙方在醫材布局的核心更是南轅北轍，姑且不論安全針筒等量產型醫材的市場價值，健亞投入浩宇生醫的NaviFUS創新醫材，獲美國愛迪生金質獎，與國際頂尖大學合作臨床開發各項適應症，站在全球對中樞神經疾病研發的前端，這才是健亞涉足醫材領域的初衷與職志。

健亞表示，感謝各方看好健亞的未來潛力，而願意投資公司，但如涉及經營理念或營運合作則須重視主事者的誠信與行事準則。回顧強生總經理蘇浩熙於去年12月23日（距今甫兩星期）法說會後「否認」買入健亞股票，然而，根據公告，強生自去年11月7日起便陸續買入健亞股份，截至115年1月8日累積持股達13.86%，其說法與公告資料顯有出入，似有隱瞞而亦與媒體報導內容不符。

健亞重申，公司長期發展的主要方向，是將自己本土研發與製造的好藥，行銷國際市場，提升公司價值，這也是大股東國發基金與所有股東對健亞的期許。