聖暉營收／2025年首破400億大關 全年、第4季及12月三創同期新高

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）9日公布去年12月合併營收40.5億元，月增8.61%、年增10.13%，受惠半導體先進製程與AI基礎建設需求持續升溫，刷新歷年同期新高。去年第4季合併營收109.8億元，季增1.38%、年增16.43%；去年全年合併營收首度突破400億元大關，達414.8億元，年增37.11%，12月、第4季及全年營收均同步改寫歷史新高紀錄。

聖暉指出，2025年營收能締造佳績，主因全球半導體產業對先進製程高度依賴，加上AI應用帶動資料中心、高效能運算（HPC）等基礎建設投資。公司透過優化工程設計流程與強化施作團隊整合，確保各項大型專案如期交付，隨旗下科技大廠建廠與擴產工程陸續進入驗收階段，帶動營收規模穩定擴張，全年表現優於預期。

觀察聖暉去年前3季營收結構，以半導體產業占比達75%最高，其次為電子組裝占11%、綠能光電5%。在地區別營收分布上，台灣為主要貢獻來源，占比達58.2%，中國大陸占33.0%，而東南亞及其他地區則占8.8%。

展望2026年，聖暉對第1季營運持正向樂觀看法。公司表示，隨著AI、HPC與雲端服務需求擴張，先進封裝技術與高頻寬記憶體（HBM）成為2026年投資重點，進一步推升晶圓代工、封測及記憶體等相關建廠需求。

因應全球供應鏈多元化趨勢，聖暉積極推動海外版圖布局以分散風險。除了深耕東南亞市場，更加速北美市場服務量能，透過子公司銳澤（7703）赴美設點，就近支援客戶建廠需求。

法人預期，美國市場將成為2026年後的成長主軸，有望在2027年貢獻集團營收達15%至20%，展現大型統包工程的承攬實力。

法人分析，目前全球除中國大陸外，普遍面臨技術人力短缺，而半導體、PCB及記憶體產業在AI驅動下有大量建置案，導致無塵室施工能量不足，已成為產業擴產瓶頸。在此背景下，預期聖暉未來5年營收與獲利均有望維持雙位數成長，且隨著2026年PCB與記憶體客戶急單需求增加，整體專案組合的毛利率表現將進一步優化。

針對2026年獲利展望，法人認為，聖暉在手訂單充足且集中於高毛利專案。隨著美國布局進入收割期，加上東南亞供應鏈轉移紅利發酵，集團具備強大抗周期能力，2026年將延續2025年高成長基調，續創營運高峰。

