快訊

1夫多妻男偷拍千部不雅片獲利千萬 日警還搜出「洗腦手冊」囚禁少女

新聞幕後／是數學題不是政治題 侯友宜堅持不跟進營養午餐免費

宏都拉斯女議員受訪…突遭「爆炸裝置擊頭」重傷 驚悚瞬間被拍下

金居營收／12月7.51億元、月增4.9% 創48個月新高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
金居持續優化營運，圖為董座李思賢。記者尹慧中／攝影
金居持續優化營運，圖為董座李思賢。記者尹慧中／攝影

PCB上游銅箔材料商金居（8358）今日公布12月營收7.51億元，月增4.9%，年增 20.4%；創48個月新高。金居去年全年營收為 78.8 億元，較去年同期增加 15.5%。

AI用板需求帶動對應銅箔基板（CCL）材料升級，銅箔扮演關鍵，其中HVLP4商機大不過各大廠商競爭也多，法人預估，供應廠商有日本三井金屬、盧森堡、福田、古河、台廠代表為金居等，將考驗個別廠商管理交期、產品穩定情況與高階產能轉換速度。

金居先前已預告，HVLP3材料應用在AI伺服器，隨著終端客戶新伺服器的平台推出與產品更新轉換，預估HVLP4將成為2026年主流規格，也會是公司成長動能，業界看待HVLP3轉換HVLP4升級產能損耗率30%上下難免，成本較高難度也相當高，至於下世代產品金居目前也在研發階段HVLP5目標是希望2026年下半年能夠推出。

法人分析，銅箔約占CCL材料成本的35%左右，AI高速運算主要使用的是HVLP銅箔，M9銅箔從M7、M8的HVLP1/2/3升級至HVLP4/5，升級困難度主要在於表面處理包含平滑度與樹脂结合性，供應廠商有日本三井金屬、盧森堡、福田、古河、金居等。

此外，隨著ASIC/GPU sever高速增長、800G/1.6T以太網交換器放量，法人看好，HVLP3轉換至HVLP4升級可望帶來新一輪成長。目前CCL材料逐步升級至M7、M8，至於下世代M9各大廠配合客戶端驗證，M9後續放量情況將牽動HVLP4與HVLP5銅箔材料用量速度。

金居 AI

延伸閱讀

2026高雄富邦馬拉松登場 補給站升級美食地圖

老街夜景再升級！斗六燈籠海開跑 太平老街化身幸福光廊

抹茶控別錯過！辻利茶舗菜單升級　必吃法朋聯名甜點、5件式時光套餐

期交所公告調高金居、元晶期貨所有月份保證金

相關新聞

寶雅營收／2025年全年253.1億元、年增7.1% 創新高

寶雅（5904）9日公布去年12月營收22.55億元，年增2.5%，去年全年營收達253.1億元，年增7.1%，創同期新...

群翊營收／去年12月2.51億元續創新高 全年逾25億元改寫新紀錄

PCB半導體設備商群翊（6664）今日公布去年12月營收2.51億元續創新高，月增1.6%，年增24.6%，挹注全年逾2...

崇友營收／2025年60.2億元、年增9.7％ 創歷史新高

崇友（4506）實業9日公告，12月營收3.75億元，年減25.29％，主要受到部分案件完工認列短期遞延影響；2025年...

昇達科去年12月、上季、去年營收 三喜臨門

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）受惠低軌衛星持續火紅，兩大客戶持續發射衛星，昨（8）日公告2025年12月營收3.2億...

綠界揪伴 搶流量變現商機

第三方支付大廠綠界（6763）昨（8）日宣布，攜手一卡通iPASS MONEY、街口支付、Pi拍錢包等三大支付平台及開店...

閎康去年12月營收月增2% 汎銓增3%

半導體材料分析實驗室營收公布，閎康（3587）昨（8）日公布去年12月營收5.01億元，月增2.7%，年增10.7%，去...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。