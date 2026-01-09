金山電2025年合併營收年增8% 攀歷史次高
鋁質電容廠金山電（8042）昨（9）日公布2025年12月業績，月增逾一成，帶動去年全年營收達歷史次高。
金山電去年12月合併營收為3.74億元，月增14.1％、年增24.1％，是近四年高點；去年第4季合併營收為10億元，季減1.6％、年增12.8％；去年合併營收為37.65億元，年增8.8％，是僅次於2021年的次高表現。
金山電主要產品包括鋁電解電容器、固液混合鋁電解電容器、固態鋁電解電容器等，應用於電腦、雲端／伺服器、家電、工業自動化等領域。由於AI市場需求強勁，據指出，去年該公司在傳統伺服器、AI領域的出貨量年增約三成，今年雲端／伺服器相關營收占比有機會突破兩成，上看25％。
金山電昨日股價攻上漲停，收在63.8元，外資與自營商都對其買超。
