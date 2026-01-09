振曜2025年營收年增15% 連兩年攻頂

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

振曜（6143）昨（9）日公布2025年12月營收8.06億元，月減10.8%，年減9.4%；第4季營收25.7億元，季增11.7%，連兩季創新高。

振曜累計2025年營收為85.2億元，年增15%，連兩年創新高。

振曜表示，受惠彩色電子書大賣，第4季營收、2025年營收均創新高，2026年受惠電子書閱讀器、廣告看板及子公司（沛亨、台生材）三大支柱持續成長，法人看好營收、獲利可望持續攀升。

振曜指出，電子書閱讀器大客戶近期在全球市場搶下市占第一，二線品牌客戶、歐美亞洲等獨立書店也開始出貨並擴大合作強度，電子書從小眾市場走向普及化，預估2025年彩色電子書占比將從2025年的64%，提升到71%。

振曜布局廣告看板，打入智慧交通、零售及藝術產業等三大應用，深耕醫療應用也開始萌芽，振曜指出，2025年出貨約破2,000台，目前應用政府及大型企業為主，未來待電子看板與傳統LCD價差降至甜蜜點，可望驅動市場快速成長。

展望2026年，振曜指出，電子閱讀器、廣告看板、子公司三大支柱持續成長，電子書閱讀器可望雙位數成長，訂單能見度從耶誕節延續到2026年第1季，廣告看板出貨可望倍數成長，推升營運持續成長。

