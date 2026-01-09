先進光2025年營收年增0.9% 後市不淡

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

光學鏡頭廠先進光（3362）昨（9）日公布2025年12月營收3.71億元，月增10.2%、年增4%，去年第4季營收10.91億元，季減3.2%，年增2%，單月、單季雙創同期新高；全年營收43.17億元，年增0.92%，創歷史新高。

先進光董事長高維亞日前表示，受記憶體大漲影響，筆電客戶下修今年訂單量，但隨AI PC滲透率提高，加上旗下指紋辨識產品去年獲第二家美系客戶認證，今年相關出貨明顯成長，整體營運不看淡。

先進光日前董事會通過擬斥資10.17億元加碼越南廠，將新增觸控與指紋辨識相關產線，滿足客戶需求。相關訂單有望挹注後續營運新動能。

先進光為筆電鏡頭市場龍頭，市占約七成。高維亞表示，因應產品多元化發展，以及客戶對多元供應鏈的需求，估計今年資本支出規模將逾20億元。

筆電鏡頭廠久禾光公布2025年12月營收1.04億元，年增3.2%、月減6%；去年第4季營收3.28億元，季減5.7%，年增11.9%，為歷史次高、同期新高。去年全年營收12.36億元，年增19.7%，改寫新高。

久禾光表示，本季進入傳統淡季，加上農曆過年工作天數較少影響，整體營運如往年同期淡季營運表現，預期第2季隨新機種出貨，帶動營運回溫。

