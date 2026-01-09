家登2025年營收年增12% 三路衝刺營運
家登（3680）昨（9）日公布2025年12月集團合併營收8.73億元，創單月歷史新高，月增19%，年增49%；全年營收73.4億元，年增12.2%。
家登表示，EUV POD及先進製程FOUP連續三個月為出貨高峰，帶動家登去年全年度業績繳出雙位數成長。2026訂單能見度明朗，全力備貨客戶年前需求。今年營運重點包括EUV POD持續出貨，積極推動High-NA EUV POD在客戶端的驗證；先進製程FOUP提高市占率；全製程先進封裝載具與機台廠商合作全面展開測試，2026目標成為提供一站式解決方案之供應商。
家登集團旗下家碩公告去年12月營收1.88億元，整年度合併營收13.24億元，年增1.6%，營運表現穩健 。營收微幅成長主要受惠於先進製程高階與EUV光罩充氣設備需求穩定、客戶拉貨動能逐步回溫，以及海外市場拓展有所收穫，帶動整體出貨表現優於去年同期。展望後市，隨著2奈米與先進封裝應用持續推進，帶動EUV充氣儲存設備與光罩自動化設備相關需求，對2026年整體營運表現抱持非常樂觀態度。
