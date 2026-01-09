久舜營造催動成長三引擎

預計2月11日封關前掛牌的上櫃新兵久舜營造（5547），昨（9）日舉行上櫃前業績發表會，專事社宅、都更、廠辦案的久舜營造董事長林世貞表示，2032年前政府將興建25萬戶社宅，加上高科技廠持續投資、都更如火如荼展開，在社宅、都更、廠辦三箭齊發下，將催動久舜成長引擎。

久舜營造在大台北地區經營多年，是甲等綜合營造廠，專事老屋更新、社會住宅，以及高科技廠辦三大版圖。

林世貞指出，公司長期承攬國內知名建設公司、上市櫃公司建案，住宅建案類型涵蓋一般集合住宅、高端住宅與複合式大樓。近年更承作多起科技廠、生技廠、企業總部與創新中心，客戶從建設公司擴展到高科技與生技產業，客戶結構穩健且分散風險。

林世貞分析，受惠政府推動社宅政策，內政部規劃2025年至2032年直接興建25萬戶社宅，久舜亦提前卡位國家住都中心標案，截至2025年底已取得三項社宅統包工程，承攬金額合計49.34億元，在社宅統包領域具有競爭優勢。