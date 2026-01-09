全家去年12月營收年增9% 展店助攻

全家（5903）昨（9）日公告去年12月營收96.7億元，年增9.89％，創同期新高，單月史上第三高。第4季營收288.1億元，年增8.06%，創單季歷史新高，全年營收首度突破1,100億元，年成長4.70％，連續兩年破千億，並創下歷史新高。截至去年底，全家總店舖數達4,470家，2025年淨增加店數達154店，展店動能強勁。

全家指出，12月營運動能主要受惠於持續展店效益，加上氣溫下降帶動需求回溫，以及雙12、耶誕節與跨年等節令商機挹注，推升鮮食與一般商品業績同步成長。隨東北季風與冷氣團接連報到，全家泛鮮食聚焦溫降商機，以「濃郁系」與「罪惡感」兩大主題推出多元商品，其中杯裝飲品主打濃郁風味，透過聯名策略攜手汽車品牌 VOLVO 跨界合作，推出期間限定的 Let’s Café「棉花糖巧克力飲」，以及熱銷回歸的台味甜品「燒燒仙草」，帶動銷售表現。

另Fami!ce霜淇淋推出主打濃郁堅果香的「開心果霜淇淋」，業績成長逾一成；罪惡感系列鮮食則大量運用起司入料，推出加熱型飯糰、長堡與焗飯等品項，銷售表現亦同步向上。