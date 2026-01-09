快訊

聯合報社論／民進黨執政十年那些裝滿承諾的櫃子，打開來卻是空的

新竹關西4.0度極端低溫 吳德榮：今晨極寒冷 不排除1月颱生成

寶雅去年12月營收年增2% 同期最佳

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導

寶雅（5904）昨（9）日公告去年12月營收22.55億元，年增2.5%，創同期新高、單月歷史次高，僅次於2025年1月；第4季營收65.78億元，年增9.6%，改寫單季新高。全年營收達253.2億元，年增7.16%，同步刷新歷史紀錄。

寶雅去年展店大爆發，12月單月新開19家店，第4季開了35家店，展望2026年寶雅門市數可望突破500店大關。公司自今年1月起調整第一線門市正職與兼職人員薪資，平均調幅約3~3.4%。

寶雅以美妝店型為主力，持續擴大展店，提升在台灣市場的滲透率。公司去年12月一口氣新開19家門市，第4季合計展店35家，截至12月底全台門市數達470家，全年淨增50家門市，順利達成年度目標。展望2026年，寶雅展店規模仍以50家為目標，門市總數可望突破500家，其中美妝店型目前約159家，後續將持續擴大布局。

延伸閱讀

壽險接軌新制 南山人壽：2026年CSM拚550億元

寶雅營收／2025年全年253.1億元、年增7.1% 創新高

星展經濟學家預估樂觀情境 台灣2026年 GDP 成長上看7%

宏碁變身ETF新寵！00918、00936同步納入…網驚：互相抬轎要噴了？

相關新聞

家登2025年營收年增12% 三路衝刺營運

家登（3680）昨（9）日公布2025年12月集團合併營收8.73億元，創單月歷史新高，月增19%，年增49%；全年營收...

先進光2025年營收年增0.9% 後市不淡

光學鏡頭廠先進光（3362）昨（9）日公布2025年12月營收3.71億元，月增10.2%、年增4%，去年第4季營收10...

振曜2025年營收年增15% 連兩年攻頂

振曜（6143）昨（9）日公布2025年12月營收8.06億元，月減10.8%，年減9.4%；第4季營收25.7億元，季...

金山電2025年合併營收年增8% 攀歷史次高

鋁質電容廠金山電（8042）昨（9）日公布2025年12月業績，月增逾一成，帶動去年全年營收達歷史次高。

全家去年12月營收年增9% 展店助攻

全家（5903）昨（9）日公告去年12月營收96.7億元，年增9.89％，創同期新高，單月史上第三高。第4季營收288....

寶雅去年12月營收年增2% 同期最佳

寶雅（5904）昨（9）日公告去年12月營收22.55億元，年增2.5%，創同期新高、單月歷史次高，僅次於2025年1月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。