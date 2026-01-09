寶雅去年12月營收年增2% 同期最佳

寶雅（5904）昨（9）日公告去年12月營收22.55億元，年增2.5%，創同期新高、單月歷史次高，僅次於2025年1月；第4季營收65.78億元，年增9.6%，改寫單季新高。全年營收達253.2億元，年增7.16%，同步刷新歷史紀錄。

寶雅去年展店大爆發，12月單月新開19家店，第4季開了35家店，展望2026年寶雅門市數可望突破500店大關。公司自今年1月起調整第一線門市正職與兼職人員薪資，平均調幅約3~3.4%。

寶雅以美妝店型為主力，持續擴大展店，提升在台灣市場的滲透率。公司去年12月一口氣新開19家門市，第4季合計展店35家，截至12月底全台門市數達470家，全年淨增50家門市，順利達成年度目標。展望2026年，寶雅展店規模仍以50家為目標，門市總數可望突破500家，其中美妝店型目前約159家，後續將持續擴大布局。