鈊象公布去年12月自結損益 每股稅前盈餘4.36元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

遊戲股王鈊象（3293）9日公布2025年12月自結損益。12月合併營收為19.51億元，月增4.6%，年增14.1%；去年全年營收220.32億元，年增19%。均創新高。營業淨利為11.81億元，稅前淨利為12.28億元，每股稅前盈餘4.36元。

鈊象主要業務包括授權遊戲、網路遊戲及商用遊戲機，對營收占比分別為71%、25%及4%。目前東南亞成長力度最大，其次為美國市場，歐洲市場剛起步，但未來會成為業績主力。

鈊象先前表示，正在歐洲市場陸續取證中，已取證國家包含馬爾他、瑞典、希臘、羅馬尼亞、英國、葡萄牙。業界人士指出，歐洲為全球最大線上博弈市場，粗估每年市場規模達472億美元，是繼東南亞後，鈊象未來幾年主要的成長動能。英國是歐洲地區最大的線上博弈市場，市場規模約124億美元，去年5月取得英國相關證照後，去年第4季開始有收入進帳，並逐季擴大。

