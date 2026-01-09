晶呈營收／12月2.83億元、年增逾兩倍 全年度成長兩成

晶呈科技（4768）9日公布12月合併營收2.83億元，年增224.6%、月增38.44%；去年全年度營收12.29億元，年增20.89%。

晶呈科技表示，12月營收較前一個月增加，主因為外銷出貨持續成長、內銷出貨亦同步成長。此外，12月營收較前年同期大幅增加，主因外銷成長並密集出貨，抵銷黃光應用之氖混和氣體價格，較去年同期大幅降低的衝擊。

此外，晶呈科技也說明，去年全年營收較去年同期無法成長大於30%的原因，主要是上半年外銷出貨低迷，及黃光應用之氖混合氣體價格和去年同期相較大幅降低所致。據了解，晶呈科技先前曾在法說會上訂出「333」成長目標，期待營收成長三成、毛利率維持三成以上、先進製程產品營收占比達三成以上。

晶呈科技日前在法說會上表示，下半年氣體外銷訂單回籠，帶動營收大幅躍升。展望今年，期待特用氣體中的C4F6、F2／N2營收增加三成、TGV所有品項營收預估增加一倍、去光阻液（Stripper）營收增加五成；Transvivi display除136寸外，163寸也已接收到客戶訂單，目標營收較去年增加三成。

至於特殊氣體出貨進度，晶呈科技表示，2025年第3季特殊氣體出貨量4,257支鋼瓶，未達9月時預估，主要是約1,000支延遲至第4季出貨。預估今年度整年度出貨會達25,000支。