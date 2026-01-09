寶雅營收／去年253億元創新高 12月展店大爆發、今年店數將衝500家

寶雅（5904）9日公告去年12月營收22.55億元，年增2.5%，創同期新高、單月歷史次高，僅次於2025年1月；第4季營收65.78億元，年增9.6%，改寫單季歷史新高。全年營收達253.2億元，年增7.16%，同步刷新歷史紀錄。寶雅去年展店大爆發，12月單月新開19家店，第4季開了35家店，展望2026年寶雅門市數可望突破500店大關。公司亦自今年1月起調整第一線門市正職與兼職人員薪資，平均調幅約3~3.4%。

寶雅以美妝店型為主力，持續擴大展店，提升在台灣市場的滲透率。公司去年12月一口氣新開19家門市，第4季合計展店35家，截至12月底全台門市數達470家，全年淨增50家門市，順利達成年度目標。展望2026年，寶雅展店規模仍以50家為目標，門市總數可望突破500家，其中美妝店型目前約159家，後續將持續擴大布局。

在營運策略上，寶雅亦積極推動門市升級與數位化轉型，目前已於約50家門市導入自助結帳機，今年將持續擴大導入，目標年底達百家規模，以提升結帳效率、降低尖峰時段人力負荷，並同步深化線上線下整合，結合門市取貨，為後續營運成長奠定基礎。

電商方面，寶雅去年電商營收年增近五成，占整體營收約2.2%。公司持續推動線上線下整合，透過會員資料庫追蹤消費行為，並結合社群行銷強化導流，全通路策略亦顯現在門市取貨模式，目前線上訂單約五成選擇門市取貨，成功為實體門市帶來加購機會。

面對人力成本上升，寶雅提高正職人員比重、降低對兼職人員的依賴，以提升營運效率。金卡會員經營方面，寶雅指出，目前金卡會員占整體會員數約一成，但貢獻營收比重接近四成，顯示高忠誠度會員對營運的重要性。