騰雲營收／去年12月9,251萬元 全年8.04億元、海外占比逾四成

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

數位轉型解決方案業者騰雲（6870）9日公告去年12月合併營收9,251.9萬元，月減1%，年增34.9%；2025年全年營收8.04億元，年增逾20%，海外營收占比近41%；去年第4季營收2.57億元，季增12%，年增21.3%。

騰雲表示，集團2025年全年營收動能來自三方向，首先是深耕既有客戶，持續以顧問力及模組化解決方案協助既有客戶解決營運痛點，例如為日本餐飲業客戶追加客流解決方案，深化會員經營；其次是提供更多元產品與服務，滿足既有客戶更深層次的需求；第三是擴大新產業新市場，擴大觸及產業及海外市場版圖，於新產化會員經營、提高消費者黏著度；其次是增加新解決方案，提供更多元產品與服務，滿足既有客戶更深層次的需求業、新市場複製過往成長曲線。以深耕既有客戶、增加新解決方案、擴大新產業新市場的三軸成長模型，帶來營收乘數效應。

騰雲董事長梁基文表示，AI產業進入由線上資料轉向線下數據訓練、及由單一工具開發升級為代理式工作流程發展。因AI可降低人力不足的困境及協助人類釋放生產力，帶動企業導入AI。騰雲透過AIoT as a Service為客戶捕捉實體場域數據，並即時自動反映在服務營運中，帶來降本增效、提升使用者體驗的效益，後續將放大在智慧製造的應用範疇。

