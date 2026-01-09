詩肯營收／2025年22億元、年減3.5％ 今年營運審慎看待

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）9日公告2025年12月營收為2.24億元，雖較前年同期微幅減少0.33%，但在農曆年前家具汰舊換新潮的旺季效益帶動下，仍突破2億元大關，而1月營收表現有望持續向上。

詩肯2025年全年營收22.07億元，主要仍受到房市交易冷淡，以及受到大環境前景不明，不確定因素仍多造成的消費縮手影響，較2024年同期減少3.57%。

詩肯表示，台灣本業12月營收1.26億元，年減17.87%，主要因為行銷策略處於調整期，因此有些乏力，但轉投資新加坡NOVA營收達9,710萬元年增38.03%，累計全年營收7.55億元，年增0.8%，反映新行銷策略、體質調整已經出現成效。

詩肯表示，台美關稅進入尾聲，但遲遲未有最終定案，最大的不確定性無法消除，預估消費保守心態仍會維持一段時間，此外，去年房市交易量創近8年來新低，對家居產業造成嚴重衝擊，今年房市普遍仍認為會延續去年態勢，但今年交易量有機會比去年好一點，對於全年營運仍是審慎看待。

截至去年12月底，全台門市為88店，與11月相同。詩肯表示，由於大環境充滿不確定，因此接下來的展店腳步雖會持續，但速度上會相對謹慎，重點會放在提升同店業績成長。