健喬營收／去年12月5.43億元、寫歷年同期新高 全年創歷史新高

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

健喬（4114）9日公布12月合併營收5.43億元，月增8.2%、年增4.34%，寫歷年同期新高；去年全年度營收61.88億元，年增11.27%，創歷史新高。

健喬表示，在產品部分，去年主要的成長動能為心血管與癌症／腫瘤治療領域，皆達高雙位數成長。在地區別部分，港澳地區的年營收成長高達四成以上，將持續擴張市占率。

此外，健喬日前宣布與再鼎台灣醫藥有限公司正式簽署獨家授權合作協議，取得六項全球創新療法於台灣市場之代理與商業化權利，治療領域橫跨癌症、免疫及中樞神經等重大疾病。該六項療法均具完整國際臨床數據支持，並已分別於歐洲、美國、日本、台灣等上市，象徵健喬由深耕在地製藥，正式邁向高階創新療法與國際協作的新里程碑，將成為未來成長動能之一。

2026年起政府將推動國家藥品韌性整備計畫，保障國內藥物自製能力與供應鏈韌性。健喬集團旗下有原料藥廠七星化學製藥，專注於原料藥的研發及製造。整體而言，健喬集團使用8個國產原料藥，製成7個產品，裡面包含台灣市占率第一的愛克痰產品。

另外，健喬表示，針對該公司獨特之重要產品，如緩釋劑型與鼻噴劑方面產品，亦申請專利技術保護；另基於對產品國有化之厚植信念，遵循醫藥法令進行國內藥品專利連結挑戰（P4），成為全國第一家取得銷售專屬期的P4挑戰廠商；健喬現已推動數個品項，基於自身技術及經驗，積極排除專利障礙，挑戰於第一時間推出，以行動來支持國家藥品韌性計畫。

