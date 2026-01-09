南良營收／12月2.33億元、月增13.49％

南良（5450）9日公布去年12月營收2.33億元，月增13.49％、年增3.88％；去年全年累計營收24.29億元，年減8.98%。

南良表示，上月營收年、月雙增，受惠於海棉事業部的需求回溫，特別是在中國大陸，因美國關稅政策緩衝一年的影響，帶動客戶針對美國市場發動急單。

南良指出，特材事業部因季節性因素影響已經逐漸復甦，隨著客戶端庫存去化逐步告一段落，部分客戶重啟補貨動能，相關訂單可望於明年持續發酵，帶動營運成長動能延續至今年，並為公司後續營運成長奠定中長期發展基礎。

展望2026年，南良憑藉「多產地、多市場」的全球製造布局與具彈性的供應鏈管理體系，除了能有效應對地緣政治變化與全球供應鏈重組帶來的不確定性外，且隨著客戶高階產品需求逐步放量，以及公司於11月順利通過國際知名運動通路品牌客戶兩項關鍵認證（HRP、QA），獲得國際品牌客戶高度肯定。未來，南良將持續深化「國防安全」與「綠色永續」兩大核心技術布局，透過多功能材料整合與跨應用場景拓展，進一步鞏固於全球功能性材料市場的競爭優勢。