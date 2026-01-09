南良營收／12月2.33億元、月增13.49％
南良（5450）9日公布去年12月營收2.33億元，月增13.49％、年增3.88％；去年全年累計營收24.29億元，年減8.98%。
南良表示，上月營收年、月雙增，受惠於海棉事業部的需求回溫，特別是在中國大陸，因美國關稅政策緩衝一年的影響，帶動客戶針對美國市場發動急單。
南良指出，特材事業部因季節性因素影響已經逐漸復甦，隨著客戶端庫存去化逐步告一段落，部分客戶重啟補貨動能，相關訂單可望於明年持續發酵，帶動營運成長動能延續至今年，並為公司後續營運成長奠定中長期發展基礎。
展望2026年，南良憑藉「多產地、多市場」的全球製造布局與具彈性的供應鏈管理體系，除了能有效應對地緣政治變化與全球供應鏈重組帶來的不確定性外，且隨著客戶高階產品需求逐步放量，以及公司於11月順利通過國際知名運動通路品牌客戶兩項關鍵認證（HRP、QA），獲得國際品牌客戶高度肯定。未來，南良將持續深化「國防安全」與「綠色永續」兩大核心技術布局，透過多功能材料整合與跨應用場景拓展，進一步鞏固於全球功能性材料市場的競爭優勢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言