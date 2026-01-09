旭然營收／2025年第4季2億元 創歷年同期新高

過濾大廠旭然（4556）今日公布2025年12月合併營收達6,185萬元，呈現月增1.3％、年增0.9％，創下歷年同期新高水準。2025年第4季合併營收達2億元，較去年同期成長13％，同步刷新歷年同期新高佳績。

旭然指出，半導體、電子材料、化工、食品加工與環保水處理等產業持續朝高潔淨度、高良率與製程穩定度方向發展，過濾系統在整體製程中的關鍵性不斷提高，且旭然長期深耕過濾技術與系統整合能力，在產業結構升級趨勢下，能夠有效切入高階應用場域，挹注旗下自有品牌工業液體過濾設備、以及過濾濾心、濾袋等耗材產品的訂單需求強勁，推升2025年12月、第4季合併營收皆改寫歷年同期新高之亮眼佳績。

旭然進一步表示，在半導體與高階製程應用方面，隨著晶圓製造、先進封裝與電子級化學品使用量增加，高純度濾芯與精密過濾系統需求穩定攀升，有助於集團奠定良好接單利基，且旭然旗下工業過濾設備、耗材等產品，可有效滿足多元產業對於液體過濾之精度、流量、耐溫差等要求，並取得美國ASME認證、歐盟CE認證、中國GB認證等全球認證，創造集團整體營運良好成長動能。

展望2026年第1季，旭然持續鞏固在工業液體過濾與高階製程過濾領域的專業定位，積極拓展全球工業液體過濾市場商機，且除了在半導體相關領域接單保持穩健成長外，集團亦接獲晶圓代工大廠於歐洲新廠擴建計畫中的廠務過濾設備訂單，展現旭然在國際高階製程市場的良好競爭力與執行力，並為未來營收持續穩定成長奠定堅實基礎。