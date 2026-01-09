全家營收／全年衝破1100億元創新高 2025年淨增154店、展店動能強勁

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

全家（5903）9日公告去年12月營收96.7億元，年增9.89％，創同期新高，單月史上第三高。第4季營收288.1億元，年增8.06%，創單季歷史新高，全年營收首度突破1,100億元，年成長4.70％，連續兩年破千億，並創下歷史新高。截至去年底，全家總店舖數達4,470家，2025年淨增加店數達154店，展店動能強勁。

全家指出，12月營運動能主要受惠於持續展店效益，加上氣溫下降帶動需求回溫，以及雙12、聖誕節與跨年等節令商機挹注，推升鮮食與一般商品業績同步成長。隨東北季風與冷氣團接連報到，全家泛鮮食聚焦溫降商機，以「濃郁系」與「罪惡感」兩大主題推出多元商品，其中杯裝飲品主打濃郁風味，透過聯名策略攜手汽車品牌 VOLVO 跨界合作，推出期間限定的 Let’s Café「棉花糖巧克力飲」，以及熱銷回歸的台味甜品「燒燒仙草」，皆有效帶動銷售表現。

另Fami!ce霜淇淋推出主打濃郁堅果香的「開心果霜淇淋」，業績成長逾一成；罪惡感系列鮮食則大量運用起司入料，推出加熱型飯糰、長堡與焗飯等品項，銷售表現亦同步向上。對應跨年檔期居家歡聚的大份量需求，新型態熟食區「SOHOT炎選」推出8入炸雞桶及現烤點心併買促銷活動，銷售表現亮眼；同時，具備即食、方便攜帶特性的茶葉蛋、蒸包子等暖食商品買氣持續，帶動整體熟食銷售動能。

此外，一般商品整體業績成長超過一成，主因為瞄準聖誕、跨年商機，於全台各地熱門跨年據點店舖全力備戰，除增加酒品、零食、飲料等備貨量，亦因應外出旅宿需求，推出盥洗用品販促活動，整體銷售表現亮眼。年節禮盒檔期開跑亦開紅盤，企業年節送禮需求提前湧現，業績已較去年同期成長三成。

展望1月營運，將進入農曆年前的節令商機掌握，應景開運福袋、過年開運鮮食、年菜預購與走春禮盒陸續推出，皆可望點燃業績成長引擎。

