寶雅營收／2025年全年253.1億元、年增7.1% 創新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
寶雅導入自助結帳機，提升結帳效率。寶雅／提供
寶雅導入自助結帳機，提升結帳效率。寶雅／提供

寶雅（5904）9日公布去年12月營收22.55億元，年增2.5%，去年全年營收達253.1億元，年增7.1%，創同期新高。

寶雅表示，截至去年12月底為止，全國共有470間寶雅。12月主要受惠美妝品類帶動成長，寶雅將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由美妝店提高在台灣滲透率；同時寶雅將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局，提升消費者體驗。

寶雅持續推動門市升級與數位化轉型，除透過展店與多元店型布局強化通路覆蓋率外，亦同步優化店內營運流程，包括分階段導入自助結帳機，以提升結帳效率、降低尖峰時段人力負荷，並優化顧客購物體驗。此外，持續深化線上線下整合策略，結合門市取貨，為後續奠定營運基礎。

