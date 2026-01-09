全家營收／2025年衝破1,100億元大關、年增4.7％ 創歷年新高

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

全家（5903）9日公布2025年12月營收為96.7億元，年增9.89％；去年全年營收達1,100.4億元，年增4.7％，創同期新高。

全家表示，綜觀12月營運表現穩健成長，主要受惠持續展店、溫降需求、雙十二、聖誕及跨年節令等商機，帶動鮮食與一般商品業績皆向上。

本月東北季風、冷氣團不斷，泛鮮食瞄準溫降商機，以「濃郁系」、「罪惡感」兩大概念推出多元商品，其中杯裝飲品推出多款濃郁型飲品，如運用聯名策略與汽車品牌-VOLVO跨界合作，推出期間限定的濃郁系Let's Café「棉花糖巧克力飲」、熱銷回歸的台味甜品「燒燒仙草」等，皆有效帶動業績向上；Fami!ce霜淇淋則推出濃郁堅果香的「Fami!ce開心果霜淇淋」，業績亦有成長一成的佳績。罪惡感鮮食則運用大量起司入料，推出加熱型飯糰、長堡、焗飯等商品，業績同步向上。

對應跨年居家歡聚大份量需求，新型態熟食區「SOHOT炎選」推出8入炸雞桶、現烤點心併買販促活動，表現不俗；方便帶著走的茶葉蛋、蒸包子等暖食亦買氣不斷。

全家指出，一般商品整體業績成長超過一成，主因為瞄準聖誕、跨年商機，於全台各地熱門跨年據點店舖全力備戰，除增加酒品、零食、飲料等備貨量，亦因應外出旅宿需求，推出盥洗用品販促活動，整體銷售表現亮眼。年節禮盒檔期開跑亦開紅盤，企業年節送禮需求提前湧現，業績已較去年同期成長三成。

展望1月營運，將進入農曆年前的節令商機掌握，應景開運福袋、過年開運鮮食、年菜預購與走春禮盒陸續推出，皆可望點燃業績成長引擎。

截至去年底，全家總店舖數達4,470家，以每年新增150家店數的步伐前進。

