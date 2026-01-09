振曜營收／彩色電子書大賣！第4季25.7億元 連兩季創新高

振曜（6143）2025年12月營收8.06億元，月減10.8%，年減9.4%，累計第4季營收25.7億元，季連兩季創新高，季增11.7%，連兩季創新高，累計2025年營收85.2億元，年增15%，連兩年創新高

目前振曜營運掌握電子書閱讀器、廣告看板及子公司 ( 沛亨（6291）、台生材（6649）) 三大支柱，振曜指出，電子書閱讀器大客戶近期在全球市場搶下市占第一，此外，二線品牌客戶及歐美亞洲等獨立書店也開始出貨並擴大合作強度，電子書從小眾市場已經走向普及化。

振曜日前預估，2025年上下半年電子書出貨比重約四比六，第4季是全年最旺，預估彩色電子書占比將從去年64%提升到71%。

振曜指出，廣告看板搶進智慧交通、零售及藝術產業等三大應用主力，同時深耕醫療應用也開始萌芽，預估2025年出貨破2,000台，目前應用政府及大型企業為主，未來待電子看板與傳統LCD價差從目前的五六倍降至兩至三倍的甜蜜點，可望驅動市場快速成長。

展望2026年，振曜指出，電子閱讀器、廣告看板、子公司（沛亨、台生材）三大支柱持續成長，電子書閱讀器可望雙位數成長，訂單能見度看到明年首季，廣告看板2026年出貨可望倍增至1.5萬台，更與大客戶洽談記憶體漲價及缺貨因應，除產品漲價外，也與供應商擬定預簽明年記憶體供貨。