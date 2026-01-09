精確營收／12月7.46億元 連續4個月創新高

精確（3162）實業2025年12月營收7.46億元，較前一年同期成長8.12%，月營收已連續三個月突破7億，連續4個月創新高，累計1-12月營收77.69億元較去年同期成長63.5%，全年營收亦創下歷史新高。

精確實業近年在新能源車電池盒領域不斷獲得新客戶的肯定，2025年新增長安汽車、上海一汽及北京汽車得一級汽車廠的訂單，今年一開春又獲得華為汽車的驗證，預計年中可以出貨，以華為每月超過近5萬台的新車銷售不僅可有效拉升精確年度營收，同時也顯示精確產品已獲得中國高端車型的認可，未來有機會成為雙B及TESLA等最高級車款的供應鏈。

精確公司表示，除了新能源車領域，2025年也開始藉由既有產品商品質要求的製造優勢切入AI伺服器水冷應用，目前已通過數家AI伺服器客戶浸沒式液冷櫃及不鏽鋼分水器技術驗證，相關產品已開始小量交貨，12月已提供新台幣近仟萬元之營收，公司目前更積極與某些知名大廠洽談合作中，預估自2026年起AI伺服器液冷板相關產品將可陸續穩定出貨，未來也將成為精確公司營運成長的重要動能。