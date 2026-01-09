漢來美食2025年營收創高 吃到飽、宴會廳挹注

快訊

中央社／ 台北9日電

漢來美食2025年營收新台幣62.27億元，年增5.01%，創歷史新高，單季營收也寫下同期新高，受惠吃到飽餐飲品牌與宴會廳需求暢旺，成為推升營收動能的重要引擎。

漢來美食今天公布12月營收新台幣5.54億元，月增2.56%、年減3.41%，單季營收16.1億元，季增9.77%、年增7.07%，創同期新高；累計全年營收62.27億元，年增5.01%，創歷史新高。

觀察12月營收表現，漢來美食表示，主要來自中、西餐兩大品牌挹注，中餐部分，台北南港漢來宴會廳訂席暢旺，高雄本館及巨蛋宴會廳聚餐需求同步成長，北高兩地宴會廳單月營收合計突破億元；西餐方面，自助餐吃到飽品牌「島語」，北、高兩店12月營收同樣逼近億元水準，成為集團營收重要成長引擎。

此外，漢來美食觀察，海港自助餐廳雖受部分分店改裝升級及百貨終止營運影響，家數從7家調整為5家，但受惠品牌力及客源穩定，全台5店12月營收仍全數超越預期。

展望今年，漢來美食指出，中餐品牌的小金雞「上海湯包」南港LaLa port分店將開幕，為品牌的第9家分店，去年底甫於桃園台茂購物中心開出的第3家自助餐廳「島語」分店，兩個月內訂位秒殺，後續營收貢獻可期。

農曆春節將至，漢來美食觀察，除夕圍爐北、高三館宴會廳共357桌已經全部售罄，價格維持與去年相同。

漢來美食 營收 新台幣

