光隆營收／12月7.73億元、年增45% 今年接單已達第3季

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

光隆（8916）9日公告去年12月合併營收7.73億元，月減17.8%， 年增45%，創下歷史同期新高，其中建案實際認列約2.47億元，若排除建案一次性收入，本業營收約5.2億元，增加0.6%。

公司表示，將持續推展「多元產品、多元產地」經營策略，以高毛利機能服飾為核心，擴大既有美國制服及機能性軍規服裝領導品牌訂單，並朝針織服飾市場邁進，擴大成衣整體可服務市場（TAM），為後續成長奠定更強動能。

光隆累計2025年全年合併營收達85.98億元，年增8.9%，在上半年受關稅政策及匯率波動干擾情況下，全年仍順利繳出正成長成績，顯示公司營運韌性及產品組合優化持續發揮綜效。

以事業群來看，12月成衣營收約2.95億，年減3.5%，主要反映部份訂單交期調整；全年成衣營收達47.44億元，年減2.2%，年減幅度明顯收斂，若排除匯率干擾因素，以美元營收來看，全年仍呈現約2%的實質成長。

排除建案收入後，全年成衣營收占本業比重約60%，持續為公司最主要的營運支柱。羽絨事業12月營收1.03億元，年減5.7%，全年年增8.2%；家紡事業12月營收1.23億元，年增19.5%，全年年增3.7%，顯示兩大事業在需求回溫下動能逐步回升。

光隆表示，截至目前成衣訂單能見度已延伸至第3季，接單率已達全年預算目標接近五成，主要品牌客戶庫存水位維持健康，新舊客戶包括機能服飾、美國軍警服裝訂單持續增加，例如美國機能性軍規服裝領導品牌目前為成衣事業第三大客戶，2026年接單量看增中高個位數百分比，成為公司營運動能的另一重要支柱。

此外，成衣部門持續深化 ODM 能量，並推進多產地佈局，孟加拉協力廠商規模持續擴增，預計於 2026 年上半年開始小量出貨，正式跨足成衣針織品項，擴大整體可服務市場（TAM），為後續成長奠定更完整的產能與產品基礎。

展望後續，光隆指出，年初仍屬產業季節性調整階段，短期營收將視客戶出貨節奏而定；惟在核心本業需求穩健、成衣訂單能見度明確，以及既有建案交屋持續認列與其他業外收益挹注下，第1季獲利表現可望獲得額外支撐，有助於平滑季節性波動，並為2026年成衣業務雙位數成長目標奠定穩健基礎。

