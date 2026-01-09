快訊

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨」 藍前中常委姚江臨今逝世

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

獸醫說麻醉完會爆睡…賓士貓「原地起飛變跳跳虎」！飼主崩潰：發瘋了

崇友營收／2025年60.2億元、年增9.7％ 創歷史新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

崇友（4506）實業9日公告，12月營收3.75億元，年減25.29％，主要受到部分案件完工認列短期遞延影響；2025年營收60.2億元，年增9.72％，創歷史新高。

崇友表示，2025年在集合/個人住宅、辦公大樓/百貨/飯店、廠辦案源比重分別為86.4％、8.7％、2.8％，在多元案源需求帶動下，新梯銷售、汰舊換新及維修保養三大核心業務皆呈現穩定成長動能，新梯含汰換業務銷售表現年增17.8％，維保台數也達到45,153台，進一步推升全年營收站穩60億元。

崇友指出，憑藉優異的客製化產品設計、施工品質及智慧化整合能力，公司持續深耕住宅及商辦新建案，提供符合各類場域需求的客製化新梯解決方案，兼顧場域功能、安全與節能效益，有效提升使用者安全、舒適、人性化的電梯設備，奠定旗下「堅尼西斯」、「崇友」兩大自有品牌良好競爭力。

展望2026年第1季，崇友表示，持審慎樂觀看法，隨著國內都市更新、老舊建築重建、社會住宅與工業區開發等需求陸續釋出，公司將持續掌握住宅、商辦、醫院及公共工程等多元場域，推動新梯及汰換業務保持穩定成長動能，同時，持續深化維修保養、智慧電梯優勢，提升施工與維護效率、強化智慧化與節能技術應用，進一步鞏固集團於台灣市場的良好地位。

崇友 營收

延伸閱讀

2025年狂飆144％！Palantir成華爾街AI新寵…詹璇依點名：00757持股權重最高

玉山銀攜中醫大附醫 拚永續

緯穎去年EPS 275.06元

昇達科去年12月、上季、去年營收 三喜臨門

相關新聞

崇友營收／2025年60.2億元、年增9.7％ 創歷史新高

崇友（4506）實業9日公告，12月營收3.75億元，年減25.29％，主要受到部分案件完工認列短期遞延影響；2025年...

昇達科去年12月、上季、去年營收 三喜臨門

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）受惠低軌衛星持續火紅，兩大客戶持續發射衛星，昨（8）日公告2025年12月營收3.2億...

綠界揪伴 搶流量變現商機

第三方支付大廠綠界（6763）昨（8）日宣布，攜手一卡通iPASS MONEY、街口支付、Pi拍錢包等三大支付平台及開店...

閎康去年12月營收月增2% 汎銓增3%

半導體材料分析實驗室營收公布，閎康（3587）昨（8）日公布去年12月營收5.01億元，月增2.7%，年增10.7%，去...

中美晶去年12月營收月增14% 環球晶去年12月合併營收月增16%

中美晶（5483）與旗下半導體矽晶圓廠環球晶昨（8）日公布去年12月業績，都是月增逾一成，但全年營收呈小減局面。

艾訊去年12月、上季、去年績昂 寫三大驚奇

工業電腦廠（IPC）去年12月營收陸續出爐，艾訊（3088）、威強電皆交出月增、年增雙成長；融程電則創同期新高紀錄。其中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。