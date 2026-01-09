崇友營收／2025年60.2億元、年增9.7％ 創歷史新高

崇友（4506）實業9日公告，12月營收3.75億元，年減25.29％，主要受到部分案件完工認列短期遞延影響；2025年營收60.2億元，年增9.72％，創歷史新高。

崇友表示，2025年在集合/個人住宅、辦公大樓/百貨/飯店、廠辦案源比重分別為86.4％、8.7％、2.8％，在多元案源需求帶動下，新梯銷售、汰舊換新及維修保養三大核心業務皆呈現穩定成長動能，新梯含汰換業務銷售表現年增17.8％，維保台數也達到45,153台，進一步推升全年營收站穩60億元。

崇友指出，憑藉優異的客製化產品設計、施工品質及智慧化整合能力，公司持續深耕住宅及商辦新建案，提供符合各類場域需求的客製化新梯解決方案，兼顧場域功能、安全與節能效益，有效提升使用者安全、舒適、人性化的電梯設備，奠定旗下「堅尼西斯」、「崇友」兩大自有品牌良好競爭力。

展望2026年第1季，崇友表示，持審慎樂觀看法，隨著國內都市更新、老舊建築重建、社會住宅與工業區開發等需求陸續釋出，公司將持續掌握住宅、商辦、醫院及公共工程等多元場域，推動新梯及汰換業務保持穩定成長動能，同時，持續深化維修保養、智慧電梯優勢，提升施工與維護效率、強化智慧化與節能技術應用，進一步鞏固集團於台灣市場的良好地位。