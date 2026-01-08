昇達科去年12月、上季、去年營收 三喜臨門

快訊

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）受惠低軌衛星持續火紅，兩大客戶持續發射衛星，昨（8）日公告2025年12月營收3.2億元，首度站上3億元大關，連兩個月創單月新高，推升第4季及2025年全年創下單季及全年歷史新高。

法人看好，受惠客戶訂單持續出貨，2026年來自低軌衛星貢獻營收上看78%，毛利率挑戰60%。

昇達科去年12月營收3.2億元，月增12.4%，年增38.5%；帶動第4季營收8.35億元，季增72.5%，年增36%；2025年營收24.52億元，年增5%。2025年12月單月、第4季與全年營收均為歷史新高。

先前公告11月單月營收2.85億元，自結每股純益1.33元，追平第3季單季每股純益1.33元，該季每股純益也為單季新高。昇達科昨日上漲5元，收771元。

昇達科日前宣布，低軌衛星在手訂單約10億元，集中在2025年第4季及2026年第1季出貨，大客戶一直傳來好消息，並釋出2026年正向的規劃，近期可望下達正式訂單，換算成長率，2026年低軌衛星貢獻營收可望至少成長100%。

美系外資認為，2025年是低軌衛星市場的重要轉折點，全球低軌衛星進入大規模星系基建周期，SpaceX的星鏈計劃與Amazon LEO兩大巨頭發射量加速持續攀升，星鏈總發射數量突破1萬顆，2025年單年發射量超過3,000顆，Amazon Kuiper計劃自2025年開始發射，2026年將進入更具規模的規律發射階段。

目前昇達科來自低軌衛星貢獻營收逼近七成，外資預估，昇達科2026年來自低軌衛星業營收貢獻度大幅提升至78%，毛利率有望從2025年的51%躍升至60%，調升昇達科2026至2028年的獲利預估，上修衛星供應鏈產業的評價，將昇達科目標價調升至751元，給予「買進」評等。

目前昇達科在衛星上應用的元件占營收比重約65%，地面站貢獻營收占35%，除衛星通訊籌載（Payload）已經打入衛星本體，衛星控制（TTC）、衛星間鏈路（ISL）、「手機直連衛星（Direct-to-Cell）」也打入衛星主體，TTC、ISL自2025年第4季也開始出貨。

