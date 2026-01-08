上洋營收／去年47.4億元、年增35％創新高 空調、洗衣雙主軸穩健推進

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
上洋公司。記者籃珮禎／攝影

台灣空調及商用洗衣代理廠商上洋產業（6728）8日公布2025年12月合併營收5.48億元，月增46.76%、年增51.71%。2025年第4季營收13.05億元，季增28.76%、年增32.78%；2025年全年營收47.35億元，年增34.85%，寫年度新高，展現空調與洗衣雙主軸業務的強勁成長動能。

上洋指出，2025年全年空調營收穩健維持雙位數增幅，下半年家用空調受大環境因素需求放緩，惟12月家用空調銷售較前幾月回溫，雖2025下半年房市交易轉淡，但前兩年預售屋銷售熱絡，年底交屋潮隨之展開，新屋、年末裝修需求與三菱重工累積的品牌力推升市場動能。

在商用空調方面，上洋表示，12月認列科技大廠與大型開發專案成果，挹注單月營收表現，公司於高階商用空調市場的整合能力持續獲得企業客戶肯定，後續將持續積極爭取更多大型專案商機。然大型專案醞釀期間長，企業客戶對於細節規格要求嚴謹，面對積極洽談之客戶，上洋仍然會審慎經營。

商用洗衣方面，海外市場除泰國、菲律賓、印尼等地持續推廣，2025全年已於發展重點之一越南的胡志明市、峴港及河內等地累計開設10間直營門市，作為當地市場示範據點與營運基礎，並逐步提升品牌與服務能見度。

上洋指出，越南自助洗衣市場仍處於成長階段，不排除因地制宜於海外引進多種類設備的可能性，後續將依據營運成效與市場成熟度，策略調整展店節奏，並透過直營示範店模式深化市場經營，發展在地合作機會，逐步強化海外事業布局。

綜觀上洋2025年表現，上洋說明，空調受惠於上半年家用市場熱絡與長期耕耘的商用大型專案客戶貢獻，以及商用洗衣穩健成長狀態下保有雙位數成長佳績。

展望2026年，上洋指出，考量整體總體經濟環境與市場不確定性，短期家用空調市場氛圍仍偏審慎，商用空調規劃期間長等因素，營運策略將以穩健經營為主，聚焦核心事業發展，拓展近年推出的新自有品牌如空氣美學事務所，與新代理產品Duralex玻璃餐具、三菱重工燃氣發電機在對應市場的占有率及能見度，並持續優化產品組合與服務結構，以維持營運穩定與長期發展動能。

