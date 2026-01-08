強生公告投資健亞公司持股達8.39％ 期望拉高參與現金增資機會

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

學名藥廠強生製藥（4747）8日公告，依證交法第43條之1第1項規定辦理公告，已取得健亞（4130）公司持股總額963.4萬股，占該公司已發行股份總額達8.39％。強生表示，公司增加健亞公司一定的投資比例，其主要目的在於參與健亞公司未來現金增資的機會，並看好其長期營運成長潛力。

強生指出，健亞公司於生技醫療產業領域具備發展的基礎與成長空間可期，強生透過此次的策略性投資，除了可提前參與健亞公司成長的歷程外，也保留後續雙方可以深化合作的彈性，包括雙方在產品線布局、產能規劃以及藥證結構上皆具有高度的互補性，因此，未來不排除可以在產品開發、市場拓展、製造整合及技術交流等面向，一同尋求更多合作機會，發揮策略投資的綜效。

展望未來，強生維持審慎樂觀看法。強生目前手握三款學名藥，涵蓋治療失眠類、治療第二型糖尿病、維生素補充顆粒粉劑，預計自2026第2季起陸續取得藥品許可證，並將於各大醫院、診所等上市銷售，有助增添公司新一波營運成長活水。

此外，強生積極導入熱熔擠出（HME）等高技術門檻劑型，聚焦抗糖尿病、抗黴菌、失眠與慢性病用藥等高值化產品開發，藉由提升API（活性藥物成分）的生體可用率與產品差異化，避開學名藥市場價格競爭紅海，進一步優化產品結構，以提升整體競爭力，為股東創造長期價值。

