中美晶去年12月營收月增14% 環球晶去年12月合併營收月增16%

中美晶（5483）與旗下半導體矽晶圓廠環球晶昨（8）日公布去年12月業績，都是月增逾一成，但全年營收呈小減局面。

中美晶去年12月營收71.86億元，月增14.5％、年增7.1％；去年第4季營收194.82億元，季增2％、年減2.4％。去年全年營收781.7億元，年減1.8％，連兩年衰退。

環球晶去年12月合併營收55.05億元，月增16.8％、年增0.2％；去年第4季合併營收145.02億元，與前一季大致持平、年減11.2％。去年全年合併營收605.97億元，年減3.2％。

針對半導體矽晶圓市況，環球晶先前表示，AI相關先進製程應用維持強勁成長，AI與先進製程晶片的強勁需求支撐產業成長，受益於雲端運算與超大規模資料中心擴張帶來高階晶圓需求，而成熟製程需求相對保守。