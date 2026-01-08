中美晶去年12月營收月增14% 環球晶去年12月合併營收月增16%

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

中美晶（5483）與旗下半導體矽晶圓廠環球晶昨（8）日公布去年12月業績，都是月增逾一成，但全年營收呈小減局面。

中美晶去年12月營收71.86億元，月增14.5％、年增7.1％；去年第4季營收194.82億元，季增2％、年減2.4％。去年全年營收781.7億元，年減1.8％，連兩年衰退。

環球晶去年12月合併營收55.05億元，月增16.8％、年增0.2％；去年第4季合併營收145.02億元，與前一季大致持平、年減11.2％。去年全年合併營收605.97億元，年減3.2％。

針對半導體矽晶圓市況，環球晶先前表示，AI相關先進製程應用維持強勁成長，AI與先進製程晶片的強勁需求支撐產業成長，受益於雲端運算與超大規模資料中心擴張帶來高階晶圓需求，而成熟製程需求相對保守。

昇達科去年12月、上季、去年營收 三喜臨門

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）受惠低軌衛星持續火紅，兩大客戶持續發射衛星，昨（8）日公告2025年12月營收3.2億...

綠界揪伴 搶流量變現商機

第三方支付大廠綠界（6763）昨（8）日宣布，攜手一卡通iPASS MONEY、街口支付、Pi拍錢包等三大支付平台及開店...

閎康去年12月營收月增2% 汎銓增3%

半導體材料分析實驗室營收公布，閎康（3587）昨（8）日公布去年12月營收5.01億元，月增2.7%，年增10.7%，去...

艾訊去年12月、上季、去年績昂 寫三大驚奇

工業電腦廠（IPC）去年12月營收陸續出爐，艾訊（3088）、威強電皆交出月增、年增雙成長；融程電則創同期新高紀錄。其中...

波若威去年11月 EPS 0.44元

波若威（3163）昨（8）日達公布注意交易資訊標準，公布去年11月自結稅後純益3,600萬元，單月每股純益0.44元。

