擷發科AI 點火 營運衝

ASIC暨AI解決方案供應商擷發科（7796）今年在AIVO的AI軟體解決方案成功拿下智慧交通、無人機及科技大廠等客戶大單，加上ASIC相關業務加持。董事長楊健盟對於擷發科今年營運抱持正面樂觀看法。

擷發科今年以AI解決方案及ASIC等產品參展2026美國CES展，且取得戰果。楊健盟說，擷發科在去年AI領域取得重大進展後，今年持續在AI領域強化布局，此次已在展中吸引到海外客戶商機，預期新訂單今年及明年將有機會陸續貢獻業績成長動能。

楊健盟指出，去年在AI領域業績比重並不是非常顯著，預期今年有機會完全顯現出來，其中將以AI軟體及ASIC等相關AI業績成長動能特別明顯。其中，在無人機、智慧交通及智慧工廠領域有機會率先貢獻，包含台灣、歐美等客戶都已經確定導入。

楊健盟表示，公司開發的AIVO軟體在無人機領域先前就獲得國外客戶讚賞，當中關鍵在於無人機在追蹤移動中的物體時，可不受隧道或樹枝等遮蔽物干擾，且不會因遮蔽物時間長短而影響追蹤目標，這也是擷發科能快速獲得客戶青睞的主要原因。

回顧過去一年耕耘AI領域，楊健盟表示，先前花很大心力在AI產品開發，近幾年開發出的高度精準辨識的AIVO軟體，今年有機會陸續開始展示成果，下半年營運動能將有望更加明顯，因此對於今年整體產品出貨表現抱持正面樂觀看待。

擷發科去年營運表現受到美國對其他國家關稅，影響客戶在ASIC領域的投片速度及力道，甚至部分客戶早在去年就規劃將訂單延後至今年量產，造成去年業績表現相對疲弱。不過，法人看好，擷發科今年在AI相關軟硬體產品出貨同步爆發成長推動下，全年營運表現有望出現顯著成長動能。