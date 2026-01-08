快訊

艾訊去年12月、上季、去年績昂 寫三大驚奇

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠（IPC）去年12月營收陸續出爐，艾訊（3088）、威強電皆交出月增、年增雙成長；融程電則創同期新高紀錄。其中以艾訊表現最為強勁，單月營收8.05億元，月增26.8%、年增19.08%，創下單月歷史新高紀錄，同步拉抬第4季及全年業績登頂。

艾訊去年第4季營收20.19億元，季增15.7%、年增3.42%，創單季新高；累計2025年全年營收70.19億元，年增1.82%亦登頂。

展望今年，法人預估，艾訊可望受惠美國製造需求升溫，以及自動化趨勢帶動邊緣AI相關訂單持續增加，加上業外因素淡化，今年獲利可望年增四成，每股純益回到6元以上。

法人表示，目前美國關稅政策尚未針對工業電腦產品課徵關稅，先前市場疑慮已逐步消除，加上在美國製造需求升溫下，自動化及網通等業務相對受惠。

威強電去年12月營收6.48億元，月增54.48%、年增16.86%。威強電表示，12月營收增長，主因客戶先前要求遞延的訂單於12月拉貨所致。

威強電去年第4季營收15.59億元，季增2.7%、年減4.76%；累計2025年全年營收65.13億元，年減4.78%。

展望後市，威強電看好網通、醫療與邊緣運算三項主要事業皆朝既定計畫推進，整體營運展望正向，預期2026年營收與獲利表現可望同步成長。

威強電說明，2026年亞洲與北美為主要成長區域；歐洲則由工控與設備專案推動。從業務面來看，醫療、邊緣運算、網通與ODM各事業均有成長來源，整體動能多元且穩定。

融程電2025年12月營收3.35億元，月減7.52%，年增27.75%，創同期新高。去年第4季營收9.97億元，季減0.89%、年增19.69%；累計2025年全年營收36.31億元，年增18.75%。

融程電表示，以AI和ROBOTICS為主的邊緣人工智慧驅動產業的成長，國防業務相關應用為公司開啟另一波的旁大商機，預期今年獲利將再創高峰。

