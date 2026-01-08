邦特2026年成長力道轉強

邦特生技（4107）斥資16億元打造的宜蘭科學園區的宜科新廠昨（8）日開幕，董事長李明宗表示，新廠將提供充足的生產能量，並預留了下階段的發展空間，今年營運將勝去年。總經理林進隆指出，新產能助力將推升今年營運成長力道開始轉強，預期明年業績將有明顯成長。

林進隆指出，宜科新廠亦肩負承接高毛利ODM訂單的策略任務，並保留二期擴廠空間。公司規劃，當新廠產能利用率達約六成時，估計在五年內將啟動二期建廠計畫。法人估計，宜科新廠全面發揮後，整體產值可望達40至50億元，約為現有舊廠的三至四倍，將為邦特後續成長奠定穩固基礎。

李明宗表示，宜科新廠的落成不僅是為了擴大產能，更是公司成立三十多年來發展成果的重要里程碑。他強調，企業能夠長期成功，關鍵在於與眾不同的競爭定位、穩健的公司文化，以及清楚而聚焦的產品策略。即使面臨國內外市場競爭加劇，特別是來自中國大陸廠商的壓力，邦特近年仍維持穩定獲利表現，每股純益持續站穩6至7元水準，展現營運韌性。

林進隆表示，邦特是國內少數能以自有品牌行銷全球的醫材廠，產品外銷比重高達八成，服務全球逾700家客戶，產品線橫跨各式醫療零組件，具備「一站式服務」的競爭優勢。