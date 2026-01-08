環球晶12月營收月增16% 合晶年增22%

半導體矽晶圓廠環球晶及合晶2025年12月營收表現不同調，環球晶營收攀升至新台幣55.06億元，月增16.86%；合晶營收滑落至7.61億元，為10個月來新低，不過，較去年同期增加22.08%。

環球晶自結2025年12月營收55.06億元，月增16.86%，年增0.27%，2025年總營收605.98億元，年減3.24%。環球晶表示，若排除匯率影響，2025年營運約略持平。

環球晶指出，全球擴產計畫效益逐步顯現，日本新潟、宇都宮子公司及丹麥子公司2025年營收皆創歷史新高；在產品方面，氮化鎵（GaN）等利基型產品表現較佳。

展望未來，環球晶表示，隨著人工智慧（AI）、高速運算、矽光子應用及高效能電源管理等技術加速發展，將帶動高效率功率元件與先進材料需求持續攀升，高階應用矽晶圓與SOI晶圓需求強勁，氮化鎵（GaN）產能亦將維持滿載水準

環球晶指出，將持續投入方形晶片與12吋碳化矽（SiC）等新型態材料研發，並送樣客戶。未來將聚焦大尺寸晶圓、先進製程及高附加價值特殊晶圓領域，結合全球製造據點的在地供應優勢與先進製程技術，穩健推動營運成長。

合晶自結2025年12月營收月減6.8%，年增22.08%，2025年總營收97.74億元，年增12.66%。合晶表示，12吋矽晶圓出貨增加是營運成長主要動能。

合晶指出，2026年營運展望正向，預期出貨量可望持續成長，至於價格則視市場供需情況而定。目前12吋矽晶圓月產能約3至4萬片，二林廠今年完工後，台灣12吋晶圓產能將擴增到5至6萬片規模。