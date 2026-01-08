久舜營造2月初掛牌上櫃 看好今年營運比去年亮眼

久舜營造預計2月初掛牌上櫃，暫定發行價20元，董事長林世貞說，持續進行新標案投標評估，先前拿下工程並將今年執行的案子金額，比2025年還多，加上還有社宅與都更危老等案也要開始施工，樂觀看待今年營運會比2025年亮眼。

久舜營造今天舉辦媒體交流會，總經理蔡長榮說，因逐步拓展社宅統包、都更危老、高科技廠辦三大主力市場，以2025年第3季來看，在建案合約金額占比前3名，分別為住宅占49%、社宅統包占30%、廠辦和商辦占14%。

社會住宅方面，他說，受惠政府推動社宅政策，內政部規劃到2032年將興建25萬戶社宅，久舜提前卡位國家住都中心標案，截至2025年底已取得3項社宅統包工程，承攬金額合計49.34億元，在社宅統包領域具競爭優勢。

都更危老方面，全台30年以上老屋約554萬戶，都市更新需求高，蔡長榮說，久舜營造以「全案管理模式」，從協助屋主取得銀行融資、發包、施工、銷售到物業管理和維護修繕，採取委託和建築一條龍模式，全案源挹注也擴大工程承攬案量。

另外，蔡長榮表示，久舜營造深耕大台北地區近30年，也看好社宅與都更危老在中南部有龐大市場，2024年設立台中分公司，拓展中部業務，2025年設立高雄分公司，拓展南部業務。另外，AI時代來臨，中南部對於廠房、廠辦和商辦需求增加，中南部案量值得期待。

久舜營造2025年前3季營收16億元，歸屬於母公司業主淨利為9197萬元，已超越2024年全年歸屬於母公司業主淨利7719萬元，每股純益2.3元。