波若威11月自結每股賺0.44元 第3季獲利較前期成長十倍

波若威（3163）8日達公布注意交易資訊標準，公布去年11月單月自結獲利，稅後純益3,600萬元，每股純益0.44元，較前年同期成長近3倍；去年第3季稅後純益2.24億元，每股純益2.78元，較前年同期成長十倍，成長幅度驚人。

法人先前表示，波若威受惠AI伺服器與高速傳輸需求，以及輝達（NVIDIA）點名成為CPO供應鏈夥伴，預期CPO產品明年量產後，營收可望再走高。法人指出，波若威主要是Spectrum X的零組件供應商，將會為輝達提供光纖套件及配線盒等產品，預計今年將會進入量產階段。先前輝達已更新了Quantum-X矽光交換器的使用手冊，意味著這項產品即將問世，緊接著就即將換Spectrum X 粉墨登場。

波若威去年毛利率從14%左右的水平躍升至近18%，主要是因為菲律賓廠達量產規模，產能利用率成功提升至近九成，因此帶動毛利率成長。