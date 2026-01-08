昇達科營收／低軌衛星衝衝衝！單月、單季、全年均創新高

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）受惠低軌衛星持續火紅，兩大客戶持續發射衛星，2025年12月營收3.2億元，連兩個月創單月新高，推升第4季及2025年全年創下單季及全年歷史新高。

昇達科8日上漲5元，收771元。

近期昇達科來自低軌衛星訂單亮眼， 11月單月營收2.85億元，年增48%，為歷史單月新高，日前公布自結每股純益1.33元，更逼近第3季單季的1.33元。

昇達科2025年12月營收延續上月熱度，持續成長至3.2億元，月增12.4%，年增38.5%，連兩月創單月新高，第4季營收8.35億元，季增72.5%，年增36%，創單季新高，累計2025年營收24.52億元，年增5%，創歷史新高。

目前昇達科在衛星上應用的元件占營收比重約65%，地面站貢獻營收占35%，除衛星通訊籌載（Payload）已經打入衛星本體，衛星控制（TTC）、衛星間鏈路（ISL）、「手機直連衛星（Direct-to-Cell）」也打入衛星主體，TTC、ISL第4季也開始出貨。

美系外資最新研究報告則指出，2025年是低軌衛星市場的重要轉折點，全球低軌衛星進入大規模星系基建周期，SpaceX的星鏈計劃（Starlink）與Amazon LEO（Kuiper）兩大巨頭發射量加速持續攀升，星鏈總發射數量已突破1萬顆，2025年單年發射量已超過3,000顆，Amazon Kuiper計劃自2025年開始發射，2026年將進入更具規模的規律發射階段。

今年9月昇達科低軌衛星貢獻營收約58%，10月單月貢獻逼近七成，外資預估，昇達科2026年來自低軌衛星業營收貢獻度大幅提升至78%，毛利率有望從2025年的51%躍升至60%。

外資指出，昇達科提供的矩形波導管與射頻被動元件（如濾波器、耦合器等），應用於衛星本體與酬載及地面站網關，隨技術升級，單一衛星需要的寬頻增加，以及等新功能的導入，使昇達科供應的組件數量與規格同步提升。

外資除調升昇達科2026至2028年的獲利預估，更上修衛星供應鏈產業的評價（Industry Re-rating），昇達科目標本益比由24.7倍調高至27.6倍，將目標價大幅調升至751元，並給予「買進」評等。

昇達科 營收

