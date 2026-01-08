振宇五金營收／2025年22.9億元、年增5.7% 邁向「2026百店達陣」

振宇五金（2947）8日公告12月營收達2億元，年增0.9%；累計去年全年營收達22.9億元，年增5.7%，單月、累月雙創同期新高。

公司表示，第4季整體消費環境仍受到房市降溫影響，維修與裝修市場成長動能相對趨緩，惟振宇五金持續透過穩定展店節奏、通路效率優化及社區型門市深耕策略，累積營運規模與服務密度優勢，使全年營收仍維持正向成長表現。

在商品結構方面，振宇五金持續優化門市品類配置，以提升單店效益與客群覆蓋率。公司指出，除既有的水電材料、機械手工具與居家用品外，新年度將陸續增加汽車百貨及紡織類商品品牌選擇，並依外部環境與消費趨勢，彈性導入季節性商品，強化門市一站式採購機能。

在營運布局方面，振宇五金持續推進全台展店計畫，2026年首家新門市將於2月7日於台南東區商圈盛大開幕，全台門市數將達92間，亦為台南地區第八間門市。公司表示，開年即啟動新門市布局，展現加速推進展店計畫的明確決心。特別是2025年北部區域營運表現亮眼，較2024年呈現雙位數成長，後續將持續聚焦北部與南部重點生活圈，強化社區服務密度與品牌能見度，穩健朝「2026百店達陣」目標邁進。

在數位經營方面，振宇五金會員經濟持續擴大，截至目前會員總數已突破 67.15 萬人，較去年同期成長 15.41%，會員營收占比達 56.05%，顯示會員消費力與黏著度維持在高檔水準。此外，公司在數位電商通路表現亮眼，12月外送與電商平台整體營收較去年同期大幅成長274%；反映會員制度與線上線下整合策略已逐步轉化為穩定營收基礎，成為支撐整體營運的重要引擎。

振宇五金表示，儘管外部房市環境仍處調整期，但生活五金、防災備品與日常修繕需求具備長期剛性，公司將持續以展店擴張、數位轉型與會員經營三大主軸並行推進，2026年開年即展現展店行動力，穩健擴大營運規模，朝百店目標持續前進。