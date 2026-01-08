普萊德營收／2025年18.8億元再創新高 連五年寫新紀錄

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通品牌廠普萊德科技（6263）公布去2025年12月自結合併營收為1.71億元，月增8.1%，年增1.8%，累計第4季營收4.98億元，季增11.4%，較去年同期4.97億元微幅成長，2025年合併營收18.84億元，年增0.2%，創歷史新高。

因應Wi-Fi 7高頻寬傳輸需求，普萊德指出，推出Multigigabit 95瓦PoE第三層網管交換器系列（MGS-6311-24UPL6X、MGS-6311-8UP4X），支援2.5Gbps乙太網及10Gbps上行光纖，可串聯Wi-Fi 6/7無線基地台、高清網路攝影機以及終端10G設備，提升無線網路基礎建設頻寬，確保大量資料順暢連接企業骨幹網路與伺服器。系列產品支援國際標準ERPS備援與cybersecurity網路資安保護，相容802.3bt PoE++ 高功率乙太網路供電，利於彈性布建終端網路設備，推動智慧城市與企業網路升級。

看準，AI應用網路建設加速，普萊德表示，新推出10Gbps 802.3bt乙太網路供電器系列（UPOE-800XG，UPOE-1600XG，UPOE-2400XG），為業界最高規格兼具10Gbps超高速傳輸以及每埠最高95W PoE供電，大幅提升網路效能。產品全面支援SSHv2、TLSv1.2、SNMPv3加密，並搭載多項智慧節能PoE管理專利，可透過普萊德CloudNMS跨協議雲端中央網管平台集中管控，管理者能安全且效率化地集中管理乙太網路供電器以及所連接的PoE受電設備狀態，利於安全監控系統、無線網路分享服務、智慧物聯網等應用。

