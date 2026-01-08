富強鑫營收／2025年破50億元大關 年增12.2％、創歷史新高

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

富強鑫（6603）8日公布2025年12月合併營收為5.54億元，較上月營收4.59億元成長20.76％，較前年12月營收4.52億元成長22.49％；累計2025年全年合併營收達50.83億元，年增12.2％，繳出12月、第4季、全年營收三創歷年同期新高的好成績！

富強鑫表示，12月營收主要受惠於汽配業、運動鞋、ICT、半導體等主要產業客戶對於公司旗下高階設備的需求大幅提振，包括：超大型多色機、全電式和超臨界物理發泡等核心產品，在年終歲末之際如期完工並交付驗收。

特別是汽配產業客戶為因應輕量化與新能源車發展趨勢，拉貨力道最為強烈，加上台灣、越南、泰國等海外地區出貨顯著增長，在三大產業與多區域市場的齊步助力下，推升富強鑫2025年全年營收規模突破50億元大關、站上新里程碑。

根據國外研究機構Research Nester最新報告指出，2025年智慧製造市場規模超過3,299.3億美元，並將從2026年起以年複合增長率達14.8％的速度成長，預計到2035年將達到1.31兆美元，生產技術整合物聯網、人工智慧等技術，獲得即時生產洞察，進而縮短生產周期，成為市場規模放大的動能之一，創造富強鑫及相關供應鏈良好的業務拓展商機。

富強鑫近期積極憑藉「iMF4.0智慧製造工廠系統」與「富強鑫數位轉型計畫」，應用機聯網（IoT）及雲端可視化技術，協助全球客戶達成穩定、可預測的生產模式，以在手訂單量來看，已有許多的設備是搭載富強鑫客製化AI軟體解決方案，凸顯富強鑫在製造業上領先的技術力與高度競爭力，有助搶攻更多智慧製造的市場占有率。

展望2026年，富強鑫維持審慎樂觀。富強鑫將持續深化全球服務體系，掌握汽配、ICT及運動精品等產業的技術變革機遇。執行長王俊賢表示，無論是大型多色機在車用零件的應用，或全電式設備在精密電子件的滲透，富強鑫都已做好準備。「下一階段，我們將持續優化產品接單結構，以積極的研發投入與跨領域整合，擴大在高階設備與材料科技的影響力，打造具備全球競爭力的長線成長曲線。」

同時，因應全球品牌對低碳製程與材料循環需求升溫，富強鑫將持續以研發升級與跨領域整合，提供客戶更高效、具永續競爭力的整體製程解決方案。目前富強鑫「GENTREX：物理發泡熱可塑綠能鞋材」技術亦持續出貨放量，該技術相較傳統化學發泡可減少約60％碳排，且中底具備100％可回收特性，精準對接全球運動精品品牌對「減碳 × 循環」的硬性需求，另一方面，在高階多色成型解決方案與複材成型系統，已成為推動營運的「高值化引擎」，不僅在手訂單能見度已穩定延伸至2026年3季，且接單質量的優化亦有望對未來整體毛利率與獲利表現帶來正面的挹注。

