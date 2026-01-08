立凱-KY、桓鼎-KY各擁題材 股價漲停

立凱-KY（5227）受惠去年12月營收月增153.41%，帶動8日股價攻上漲停價26.55元，上漲2.4元，至於桓鼎-KY（5543）及旗下興櫃電池模組廠佐茂（7854），7日宣布與固態電池廠輝能科技簽屬MOU，帶動8日桓鼎攻上漲停價33.55元，上漲3.05元，旗下佐茂一度攻上50元，盤中大漲逾15%。

立凱電2025年12月單月合併營收為2,775萬元，月增153.41%、年減5.65%；累計立凱電2025全年營收為4.01億元，年減32.2%。

立凱電表示，受遷廠作業影響，短期營收略有下滑，但客戶認證及產品開發進度正常。遷廠完成後，營收表現預期逐步回升。立凱電將持續優化營運，滿足客戶需求。

在桓鼎-KY（5543）方面，集團攜手旗下轉投資公司，包括佐茂以及專注於電動貨運自行車電池應用開發的統量電能，7日與輝能科技正式簽署戰略合作備忘錄。四方將整合各自於電池材料、模組製造、系統整合與應用場域的關鍵技術與實務經驗，共同研發並推動次世代固態電池於高安全儲能系統及電動貨運自行車的實際應用，加速布局全球能源轉型與智慧移動市場。

桓鼎指出，此次戰略合作不僅是集團切入次世代固態電池應用的重要里程碑，也象徵綠能生態系由單一產品供應，進一步邁向跨技術、跨場域的整合型解決方案。為展現合作初步成果，四方預計將於CES 2026首度聯袂展示搭載輝能次世代固態電芯的新型儲能牆系統，提前揭示固態電池在實際商用場景中的安全性與系統整合進展，並規劃於2028年前建立穩固的產業供應夥伴關係，逐步推動商業化落地。

展望後市，莊宏偉日前表示，今年外銷吊頂龍骨建材看來成長率不錯，至於營造業務相對保守，而佐茂電池模組業務將會有顯著成長，至於儲能牆、電動自行車業務今年第2季將看到明顯增長。

佐茂近年積極布局全新領域，在無人機及低軌衛星領域皆有發展，公司已規劃將於2026年自興櫃轉上櫃；此外，桓鼎旗下另一轉投資統量，主要專注電動自行車市場，未來也不排除上市櫃計畫。

法人預估，桓鼎2026年在少了匯率波動影響，加上計劃「瘦身」，出售虧損已久大陸建材事業群，以及電池模組、金屬建材業務看增下，預計2026年營運可望轉虧為盈。